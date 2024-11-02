【J3第35節】(NACK)大宮 5-4(前半4-1)鳥取<得点者>[大]杉本健勇(4分)、オリオラ・サンデー(14分)、茂木力也(18分)、石川俊輝(40分)、大澤朋也(68分)[鳥]松木駿之介2(41分、66分)、オウンゴール(49分)、金浦真樹(52分)<警告>[大]浦上仁騎(55分)、加藤有輝(90分+2)主審:山口隆平