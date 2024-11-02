【J3第35節】(ギオンス)相模原 2-2(前半1-1)富山<得点者>[相]福井和樹(5分)、武藤雄樹(65分)[富]末木裕也(45分+1)、松岡大智(47分)<警告>[相]加藤大育(29分)主審:山岡良介