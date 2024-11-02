【J3第35節】(ミクスタ)北九州 1-1(前半0-0)沼津<得点者>[北]渡邉颯太(87分)[沼]和田育(90分+6)<警告>[北]高吉正真(63分)[沼]沼田航征(13分)、濱託巳(38分)、鈴木拳士郎(54分)、齋藤学(90分+2)主審:岡宏道