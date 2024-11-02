化粧まわしを贈られ、笑顔を見せる新大関大の里＝2日、福岡市の二所ノ関部屋宿舎新大関大の里が2日、大正から昭和初期の名大関大ノ里の故郷、青森県藤崎町などによる実行委員会から化粧まわしを贈られた。福岡市西区の二所ノ関部屋での稽古後、贈呈式に臨み「初代の大ノ里さんの番付に追いつけてうれしい。町の思いも背負って頑張りたい」と意欲を語った。化粧まわしは白地で、中心には町発祥の真っ赤なリンゴ「ふじ」が日の丸