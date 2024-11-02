オープニングステージが終わり、いよいよマングースステージの幕開けだ。トップバッターは、本フェスのオーガナイザーであるMONGOL800。定刻の13時ちょうど、出囃子の三線の音色が会場に響くと、満員の観客は次々に手を挙げて、エイサーを舞い、手拍子を叩く。続いて、SE「What a Wonderful World!!」が流れ始めると、キヨサク(Vo, B)、高里悟(Dr, Vo)、そしてサポートのKuboty (G, Cho)が手を高々とかかげて登場した。◆ライブ写