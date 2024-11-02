楽天は2日、台湾出身の蕭斎（シャオ・チ）投手（18）と育成契約で合意したと発表した。2006年1月4日生まれ。右投右打で身長は1メートル97、体重98kgの大型右腕。穀保家商高でプレーしていた。最速152キロを誇り、今夏には台湾メディアがメジャー球団が獲得に乗り出していると報じるなど去就が注目されていた本格派だ。