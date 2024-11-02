指揮官不在ならやはりこのコーチが必須か。日本ハムの森本稀哲外野守備走塁コーチ（４３）が２日、本拠地・エスコンフィールド北海道で行われている秋季キャンプの練習中に「マイクパフォーマンス」を敢行。球場に集まった約１万２０００人のファンを盛り上げた。「ＤＪひちょり」が突如始まったのは全体練習が終わった午後１２時３０分過ぎだった。外野手４人（万波、水谷、今川、矢沢）による居残り練習が始まると、森本コーチ