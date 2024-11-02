2日午後4時5分、大阪府と気象台は、河内長野市、千早赤阪村に出していた土砂災害警戒情報を解除しました。＜全警戒解除＞大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりましたが、これまでの大雨で地盤が緩んでいます。引き続き局地的に土砂災害が発生するおそれがありますので、十分注意してください。＜解除された市区町村＞・河内長野市・千早赤阪村