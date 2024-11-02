1日、V.LEAGUE MEN（Vリーグ男子）の大同特殊鋼知多レッドスターが佐々木明澄（22）、篠澤幸絃（22）、近藤公輝（22）、木下颯眞（21）の4名の加入内定をクラブ公式サイトで発表した。 佐々木は亜細亜大学のリベロ（L）を務め、これまで関東大学男子2部バレーボールリーグで4度のサーブレシーブ賞と2度のリベロ賞を獲得した実力者だ。 同じく亜細亜大学のLである篠澤も仙台商業