大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）第4週のGAME1が行われ、上尾市民体育館にて埼玉上尾メディックスとＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズが対戦した。 ホームの埼玉上尾は、アウトサイドヒッター（OH）に目黒安希とキャプテンの佐藤優花、ミドルブロッカー（MB）に濱松明日香と山中宏予、セッター（S）に鎌田咲希、オポジット（OP）に仁井田桃子、リベロ（L）に岩澤実育をスタメンに