2日、プロ野球「楽天」･田中将大の妻でタレントの里田まいが自身のインスタグラムを更新。夫の誕生日を祝福する、家族愛あふれるオフショットを公開し話題を呼んでいる。里田は「昨日11月1日は夫のお誕生日でした♡今年も家族でお祝いできてよかった」と夫が36歳の誕生日を迎えたことを報告。「笑顔が見れて嬉しかったです」と続けると「子どもたちの時もそうだけど、大好きな人のお誕生日は、なんだか自分の誕生日より大