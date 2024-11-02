気象台は、午後3時41分に、大雨警報（土砂災害）を長和町、麻績村、筑北村に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】長野県・長和町、麻績村、筑北村に発表中部では、2日夜遅くまで土砂災害に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■上田市□大雨警報・土砂災害2日夜遅くにかけて警戒・浸水1時間最大雨量30mm■長和町□大雨警報【発表】・土砂災害2日夜遅くにかけて警戒■麻績村□大雨警報【発表】・土