お笑いトリオ「ジャングルポケット」斉藤慎二がＭＣを降板したテレビ東京系「ウイニング競馬」（土曜・後３時、ＢＳは２時半）が２日に放送され、初登場の大物ゲストにネットが沸いた。８月上旬まで斉藤が座っていた中央の席にいるのは、なんと「爆笑問題」の田中裕二。大の競馬好きで知られ、テロップで「爆笑問題・田中裕二初登場！」「芸能界きっての穴予想家」などと紹介した。番組恒例「キャプテン渡辺のく〜ず〜劇場