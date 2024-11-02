2日午後2時46分ごろ最大震度１の地震がありました。 震源は薩摩半島西方沖で地震の規模を示すマグニチュードは3.7と推定されています。 各地の震度は、 震度１が鹿児島市、 です。 この地震による津波の心配はありません。 ・ ・ ・