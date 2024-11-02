「天下一品」は、人気のサイドメニュー「チャーハン」をリニューアルし、2024年11月10日(日)から全国の天下一品※にて販売します。 天下一品「チャーハン」リニューアル  販売価格：【単品】税込590円【定食】税込1,260円※価格は店舗により異なります。販売日：(先行販売)2024年10月10日(木)〜(全国販売)2024年11月10日(日)〜※一部取り扱いのない店舗もあります。※店舗により開始日が異なる場合があります。