読売テレビ「あさパラＳ」が２日、放送され、衆院選で躍進した国民民主党について特集された。選挙コンサルタントの鈴鹿久美子氏は、首班指名選挙での決選投票に注目。国民民主が「裏自民党」になる可能性を話した。１１日に開催予定の特別国会では次の首相を決める首班指名選挙が行われる。第１回では、基本的に各党の党首の名前を書き、誰も過半数に達しないのは確実で、第２回では、１回目の上位２人の、自民党・石破茂総