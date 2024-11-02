沖縄県国頭郡恩納村にある「シェラトン沖縄サンマリーナリゾート」では、12月31日(火)〜2025年1月4日(土)の期間、「年末年始イベント2025」を開催する。「年末年始イベント2025」のプログラムを一部紹介！「年末年始イベント2025」では、日本の伝統行事と沖縄独自の文化が融合する多彩なプログラムを企画している。[caption id="attachment_1236339" align="aligncenter" width="600"]イメージ[/caption]12月31日(火)の23:00〜23:4