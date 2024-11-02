タレントの薬丸裕英が10月31日と11月1日に自身のアメブロを更新。パーティで遭遇した同期との2ショットを公開した。【映像】薬丸裕英、妻&つんく♂夫妻とハワイでランチ10月31日に、薬丸は「Happy Halloween」と題したブログを更新。「10月31日 CITY CLUB OF TOKYOグランドオープンレセプション パネルディスカッションに参加させていただきました」と会員制倶楽部『CITY CLUB OF TOKYO』のグランドオープニング内覧会に出