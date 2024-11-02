2日午後3時20分、京都府と気象台は、亀岡市、南丹市園部町に出していた土砂災害警戒情報を解除しました。大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりました。＜解除された市区町村＞・亀岡市・南丹市園部町