とちぎテレビ サッカーＪＦＬの栃木シティは、２日行われた沖縄ＳＶ戦に４対３で勝利し、今季のリーグ２位以内を確定しました。Ｊリーグ入会が条件付きで承認されている栃木シティは、リーグ優勝するとＪ３自動昇格、２位で入れ替え戦に進みます。 Ｊ３昇格のためには入場料収入１千万円以上、ホーム１試合平均２千人以上などのクリアが必要です。２日の入場者数は１４７０人で、最終ホ}