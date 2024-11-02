「日本ハム秋季キャンプ」（２日、エスコンフィールド）秋季キャンプなのに、スタンドから爆笑と歓声、そしてため息が漏れた。午後に行われた外野特守には、万波、水谷、今川、矢沢が参加。ノックを打つ森本外野守備走塁コーチは時折ノックバットをマイクに持ち替えて“ＤＪひちょり”に変身。マイクパフォーマンスで詰めかけた１万２０００人ものファンを盛り上げた。打球に対してチャージする目的で行ったノック。矢沢のゴ