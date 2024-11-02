2024年11月1日、Appleが一部のiPhone 14 Plusで発生する「背面カメラのプレビューが表示されない問題」に対処するための修理プログラムを発表しました。修理の対象となるのは2023年4月10日から2024年4月28日までに製造されたiPhone 14 Plusです。iPhone 14 Plusの背面カメラの問題に対する修理サービスプログラム - Appleサポートhttps://support.apple.com/ja-jp/iphone-14-plus-service-program-for-rear-camera-issueSome iPhon