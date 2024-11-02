巨人は２日、雨のためジャイアンツ球場の室内練習場で秋季練習を行った。今年は宮崎での秋季キャンプは行わず、ジャイアンツ球場でじっくり鍛錬している。ベテラン主力は自主調整となっていて、１軍全体練習も若手主体。この日は午前１軍、午後にファームが室内で練習した。朝から冷たい雨が降る荒天の中、多くのファンが集まった。練習後に浅野翔吾外野手、佐々木俊輔外野手がサイン会に参加してファンサービスを行った。