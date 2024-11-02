気象台は、午後2時49分に、大雨警報（土砂災害）を高山市、飛騨市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】岐阜県・高山市、飛騨市に発表飛騨地方では、2日夜のはじめ頃まで土砂災害に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■高山市□大雨警報【発表】・土砂災害2日夜のはじめ頃にかけて警戒・浸水1時間最大雨量40mmピーク時間2日昼過ぎ■飛騨市□大雨警報【発表】・土砂災害2日夜のはじめ頃にかけ