日本相撲協会は２日、大相撲九州場所（１１月１０日初日・福岡国際センター）の入場券が１５日間の全日程で完売したと発表した。九州場所入場券の１５日間完売は１９９６年以来、２８年ぶり。またチケット完売を意味する「札止め」が年６場所の全９０日間となるのは「若貴ブーム」に後押しされた９６年以来、２８年ぶりとなる。九州場所担当部長の浅香山親方（元大関・魁皇）は「九州場所入場券が実に２８年ぶりに完売なりまし