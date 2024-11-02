お笑いコンビ「ナイツ」が2日、TBSラジオ「ナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜前9・00）に生出演。人気演歌歌手のトークのセンスを絶賛した。塙宣之は「この前、喜劇人協会の会長に山田邦子さんが就任されて。第11代会長って言ってましたけどね」と紹介。土屋伸之は「東洋館の就任式の時はミニ喜劇みたいなのをやって。その一座の座長みたいな役で、国定忠治とかやって。それで最後、川中美幸さんが出て来て」と振り返った。