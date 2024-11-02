気象台は、午後2時44分に、洪水警報を堺市、松原市、羽曳野市、藤井寺市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】大阪府・堺市、松原市、羽曳野市、藤井寺市に発表大阪府では、2日夕方まで土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■大阪市□大雨警報・土砂災害・浸水2日夕方にかけて警戒1時間最大雨量60mm□洪水警報2日夕方にかけて警戒■堺市□大雨警報・土砂災