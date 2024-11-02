元保護猫の「サビー」ちゃんは、X（旧Twitter）ユーザー・サビー（@HACHIKO20160808）さんの夫が勤める会社で、偶然、発見されました。【写真】保護当時、飼い主さんに抱っこされるサビーちゃんその後、段ボールの中で母猫の迎えを待ちましたが…2016年8月8日、飼い主さんの夫が古い倉庫の壁の奥から聞こえてきた小さな鳴き声に気づき、子猫が壁と壁の隙間に落ちているのを発見したのです。飼い主さんはこのときを振り返り、「夫
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