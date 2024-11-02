オリックスは2日、高知市で行われる秋季キャンプに参加するメンバーを発表した。期待の若手だけでなく、投手では山岡泰輔、阿部翔太、山粼颯一郎、野手では若月健矢、頓宮裕真、宗佑磨、中川圭太といった昨季までのリーグ3連覇を支えた選手たちが参加する。リーグ4連覇を逃し、中嶋聡監督は退任し、来季からは岸田護監督が指揮をとる。充実した時間を過ごし、実りの秋としたい。【投手】15 椋木蓮19 山岡泰輔20 阿部翔