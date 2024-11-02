女優で歌手の中山忍(51)が自身のインスタグラムを更新。デビューから37年目に入ったことを報告し、近影に注目が集まった。中山は「15歳でデビューしたあの日からあっという間のような気の遠くなるような時間が流れて37年目に入りました」と報告。白のシャツに明るい黄色のショルダースカート姿で朗らかな笑顔を浮かべている姿を投稿した。「変わらずお芝居を続けていきたい、皆さまと楽しい時間を過ごしていきたい叶えるべ