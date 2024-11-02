気象台は、午後2時38分に、大雨警報（土砂災害）を有田川町清水に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】和歌山県・有田川町清水に発表北部では、2日夜のはじめ頃まで土砂災害や河川の増水に、2日夕方まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■和歌山市□大雨警報・土砂災害・浸水2日夕方にかけて警戒1時間最大雨量70mm■海南市□大雨警報・土砂災害・浸水2日夕方にかけて警戒1