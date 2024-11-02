国連で日本が提出した核兵器廃絶を目指す決議が採択されました。31年連続の採択です。軍縮を扱う国連総会の第1委員会は1日、核兵器の廃絶を目指す決議を採択しました。採決では核保有国のアメリカやイギリスを含む145か国が賛成する一方、中国・ロシア・北朝鮮など6か国が反対しました。日本は唯一の戦争被爆国として決議案を毎年提出していて、採択は31年連続です。今年の決議はノーベル平和賞に選ばれた日本被団協の取り組みを「