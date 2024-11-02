気象台は、午後2時28分に、洪水警報を大阪市、守口市、枚方市、八尾市、寝屋川市、大東市、柏原市、門真市、東大阪市、四條畷市、交野市に発表しました。また大雨警報（浸水害）を富田林市、河内長野市、和泉市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、四條畷市、交野市、大阪狭山市、忠岡町に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】大阪府・大阪市、守口市、枚方市、八尾市、寝屋川市、大東市などに発表大阪府では、2日夕方まで土