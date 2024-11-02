[11.2 J3第35節](長良川)※15:00開始主審:佐々木慎哉<出場メンバー>[FC岐阜]先発GK 50 後藤大輝DF 4 甲斐健太郎DF 29 野澤陸DF 39 遠藤元一MF 6 北龍磨MF 8 荒木大吾MF 16 西谷亮MF 19 松本歩夢MF 22 文仁柱MF 23 萩野滉大FW 11 藤岡浩介控えGK 41 中山開帆DF 2 岡崎慎DF 5 石田崚真MF 14 生地慶充MF 40 川上竜FW 24 粟飯原尚平FW 47 長井結矢監督天野賢一[FC大阪]先発GK 1 永井建成DF 2 美馬和也DF 6 舘野俊祐DF 23 秋山拓