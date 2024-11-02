[11.2 J3第35節](ニッパツ)※14:00開始主審:瀬田貴仁<出場メンバー>[Y.S.C.C.横浜]先発GK 82 後東尚輝DF 3 藤原拓也DF 8 柳雄太郎DF 19 ヴァンイヤーデン・ショーンMF 15 冨士田康人MF 30 小島秀仁MF 32 松村航希MF 33 橋本陸斗MF 39 奥村晃司FW 7 菊谷篤資FW 9 萱沼優聖控えGK 31 岡本享也DF 2 花房稔MF 4 土館賢人MF 10 山本凌太郎MF 18 藤島樹騎也MF 25 西山峻太FW 11 ピーダーセン世穏監督倉貫一毅[AC長野パルセイロ]先