[11.2 J3第35節](ミクスタ)※14:00開始主審:岡宏道<出場メンバー>[ギラヴァンツ北九州]先発GK 1 伊藤剛DF 22 山脇樺織DF 24 前田紘基DF 33 乾貴哉DF 50 杉山耕二MF 6 藤原健介MF 14 井澤春輝MF 17 岡野凜平MF 29 高昇辰MF 34 高吉正真FW 10 永井龍控えGK 31 大谷幸輝DF 23 坂本翔MF 8 若谷拓海MF 11 喜山康平MF 20 矢田旭FW 16 大森真吾FW 18 渡邉颯太監督増本浩平[アスルクラロ沼津]先発GK 55 武者大夢DF 3 安在達弥DF 34