[11.2 J3第35節](ロートF)※14:00開始主審:友政利貴<出場メンバー>[奈良クラブ]先発GK 96 マルク・ヴィトDF 4 伊勢渉DF 5 鈴木大誠DF 23 小谷祐喜MF 14 中島賢星MF 25 神垣陸MF 31 岡田優希MF 40 吉村弦MF 43 田村亮介MF 49 下川陽太FW 19 松本ケンチザンガ控えGK 1 岡田慎司DF 13 都並優太MF 10 山本宗太朗MF 11 西田恵MF 39 嫁阪翔太FW 9 酒井達磨FW 17 百田真登監督中田一三[福島ユナイテッドFC]先発GK 1 吉丸絢梓DF 2 山