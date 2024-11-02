[11.2 J3第35節](ギオンス)※14:00開始主審:山岡良介<出場メンバー>[SC相模原]先発GK 1 三浦基瑛DF 2 加藤大育DF 28 小笠原佳祐DF 40 長谷川雄志MF 8 橋本陸MF 11 武藤雄樹MF 22 福井和樹MF 25 田中陸MF 47 岩上祐三MF 48 植田啓太FW 39 瀬沼優司控えGK 31 古賀貴大DF 5 綿引康DF 55 田代真一MF 6 徳永裕大MF 24 牧山晃政MF 27 西山拓実FW 14 高木彰人監督シュタルフ悠紀リヒャルト[カターレ富山]先発GK 1 田川知樹DF 4 神山