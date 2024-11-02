[11.2 J3第35節](サンアル)※14:00開始主審:安川公規<出場メンバー>[松本山雅FC]先発GK 1 大内一生DF 2 宮部大己DF 4 高橋祥平DF 44 野々村鷹人MF 10 菊井悠介MF 15 山本康裕MF 17 山本龍平MF 22 佐相壱明MF 32 米原秀亮MF 41 村越凱光FW 14 安藤翼控えGK 16 村山智彦DF 13 橋内優也DF 40 樋口大輝MF 25 中村仁郎MF 46 安永玲央FW 9 高井和馬FW 11 浅川隼人監督霜田正浩[テゲバジャーロ宮崎]先発GK 55 青木心DF 15 辻岡佑真D