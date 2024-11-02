明日11月3日（日）12時45分〜14時00分 日本テレビで放送の「超無敵クラス」。ゲストは郄橋海人（King & Prince） ＆ 莉子！今回は、人知れず大人顔負けのとんでもない活動をしている若者に密着する「放課後は別の顔〜世界を目指す巨大魚ハンター〜 第7弾」。3歳から釣りに熱中し、高校生の時に小型船舶免許を取得した巨大魚ハンター・千葉百々絵さんに翔が密着・第7弾！世界中から腕に覚えのある釣り人が250人以上集う「