九州付近を通過する低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んだ影響で、大分県内は昼過ぎにかけて大雨となりました。 九州の西海上にある低気圧や九州付近に伸びた前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んだため、大分県内は２日、大気の状態が非常に不安定となりました。 日田市では午前5時半すぎまでの1時間に11月では観測史上最大となる38．5ミリの激しい雨が降りました。12時間雨量も日田市や中津市、豊後高田市