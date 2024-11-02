日本野球機構（ＮＰＢ）は２日、横浜スタジアムで同日予定されていた「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２４」第６戦を雨天のため中止とすると発表した。第６戦は３日、第７戦は４日のいずれも午後６時から同スタジアムで行われる。ＤｅＮＡとソフトバンクによる今シリーズは、ＤｅＮＡが２連敗からの３連勝で、前身の横浜時代の１９９８年以来２６年ぶり３度目の日本一に王手をかけている。３日の予告先発投手は、ＤｅＮＡが大貫