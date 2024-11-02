オリックスは2日、高知県高知市で5日から18日まで行う秋季キャンプの参加メンバーを発表した。山岡、若月、頓宮ら主力を含む29人で、育成選手は不参加。シーズンの疲労や体の状態を考慮し、宮城、山下らもメンバーから外れた。参加メンバーは以下の通り。▼投手（11人）椋木、山岡、阿部、山崎、富山、本田、鈴木、佐藤、川瀬、才木、権田▼捕手（4人）若月、福永、頓宮、堀▼内野手（8人）宗、野口、内藤、広岡、太田