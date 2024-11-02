気象台は、午後2時2分に、洪水警報を福井市、永平寺町に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】福井県・福井市、永平寺町に発表嶺南では、2日夕方まで土砂災害に警戒してください。嶺北では、2日夕方まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■福井市□洪水警報【発表】2日夕方にかけて警戒■敦賀市□大雨警報・土砂災害2日夕方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量40mm