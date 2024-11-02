名古屋グランパスは11月２日、ルヴァンカップ決勝でアルビレックス新潟と国立競技場で対戦している。相手のパスサッカーに押される場面もあったが、31分、チャンスを確実に仕留めた。新潟のビルドアップを永井謙佑は狙っていた。GK阿部航斗の縦パスに鋭く反応し、ダイレクトで確実に流し込んだ。【動画】グランパス永井謙佑が圧巻２ゴール！守備でも献身的な働きを見せる35歳FWは、42分にも連動したアタックからフィニッシュ