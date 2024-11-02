Jarrett RenshawNandita Bose[ワシントン ３１日 ロイター] - １１月５日の米大統領選が数日後に迫った中で民主党候補、ハリス副大統領の陣営は一部の労働組合で男性ボランティアを確保するのに苦心していると労組幹部が明らかにした。電話や戸別訪問で投票を呼びかけるボランティアは、民主党支持者らを投票所に向かわせるのに重要な役割を担う。大半の労組は長年、民主党候補を支持してきた。ハリス氏とバイデン大統領は労