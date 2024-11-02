気象台は、午後1時55分に、洪水警報を神戸市、三木市、三田市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】兵庫県・神戸市、三木市、三田市に発表兵庫県では、2日夕方まで土砂災害や河川の増水に警戒してください。南部では、2日夕方まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■神戸市□大雨警報・土砂災害2日夕方にかけて警戒・浸水2日夕方にかけて警戒1時間最大雨量60mm□洪水警報【発表】