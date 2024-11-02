King & Princeの高橋海人（※高＝はしごだか）と俳優の莉子が、3日放送の日本テレビ系『超無敵クラス』（毎週日曜後0：45）にゲスト出演する。【番組カット】助っ人として参戦！大貫亜美（PUFFY）今回は「放課後は別の顔〜世界を目指す巨大魚ハンター〜第7弾」を送る。同企画では、人知れず大人顔負けのとんでもない活動をしている若者に密着する。3歳から釣りに熱中し、高校生の時に小型船舶免許を取得した巨大魚ハン