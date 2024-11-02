元TOKIOの山口達也氏（52）が2日、代表を務める「株式会社山口達也」の公式サイトを更新。会社に勤める一般女性との再婚を発表した。◆「TOKIO」メンバー5人の近況▼城島茂（53）21年4月1日付で新会社TOKIOを設立し、社長に就任。国分、松岡と3人でグループ活動を継続中で、「TOKIO−BA（トキオバ）」などのプロジェクトにも臨んでいる。私生活では19年9月にタレント菊池梨沙（29）と結婚。20年2月に第1子となる男児誕生を公表。