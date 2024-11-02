大雨のため運転を見合わせていた山陽新幹線は、正午ごろから順次運転を再開しています。しかし、現在も新大阪駅～博多駅間の一部列車に１０～２００分の遅れがでています。 各駅では乗降客で非常に混雑しており、改札の入場などを規制している駅もあります。JR西日本では、指定席を予約している人以外は、しばらくの間利用を待ってほしいと協力を呼びかけています。